Prefeitura aumentará leitos para casos de dengue na Capital

A prefeita da Capital, Adriane Lopes ( Patriota), no último sábado (1), se reuniu com o Ministério Público e o secretário de Saúde, Sandro Benites para debater o problema da superlotação de leitos devido o aumento de casos de dengue nas crianças do município.

Em sua rede social ela declarou que está controlado e será divulgado no Diário Oficial, contratualização de leitos para ampliar a capacidade no atendimento de crianças. “Vamos publicar no Diário Oficial de segunda-feira (3) um chamamento público para os hospitais particulares de Campo Grande, para contratualizar novos leitos e assim ampliar a capacidade de atendimento das crianças em situação grave de dengue e síndromes respiratórias pelo sistema de saúde pública da Capital.”, explicou.

A reunião aconteceu na prefeitura da Capital e a prefeita juntamente ao secretário de Saúde afirmam que a situação está dentro do controle.

Na última semana foi noticiada uma morte por dengue hemorrágica em uma criança e desde então o tema está sendo noticiado e tratado com atenção.

Alta nos casos

Campo Grande registra 4.414 casos notificados de dengue, desde janeiro até março de 2023, ou seja, casos que seguem em investigação. Segundo boletim epidemiológico, divulgado pela Sala de Situação de Arboviroses, apenas no mês de março foram 1.486 casos notificados. Além disso, foram registrados dois casos graves, um óbito, e dois casos confirmados de Chikungunya.

No boletim municipal de janeiro a dezembro de 2022, foram registrados 8.321 casos confirmados e 7 óbitos. Além de 73 casos notificados de zika, sendo 1 confirmado, 194 notificados e 30 confirmados, de chikungunya.

Em todo o Estado, segundo o último boletim epidemiológico, emitido pela SES (Secretaria de Estado de Saúde), o número de casos prováveis da doença, em Mato Grosso do Sul, subiu 20,5%, nos últimos dois dias. Os dados passaram de 16.723 casos para 20.154, nesta na última quarta-feira (29).

Com informações das repórteres Camila Farias e Suelen Morales, Carolina Rampi.