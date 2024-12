Policiais impedem fuga de detentos planejada pelo PCC em penitenciária paraguaia

Na manhã de hoje (11), uma fuga em massa de detentos, planejada pelo PCC (Primeiro Comando da Capital), na Penitenciária Regional de Ciudad del Este, na fronteira com Foz do Iguaçu, no Paraná, foi desarticulada por policiais e agentes militares.

De acordo com informações, houve uma inspeção na penitenciária durante esta madrugada, com o apoio da Polícia Nacional, onde foram encontrados em alguns pavilhões ferramentas caseiras e facas que seriam utilizados na fuga. Os materiais foram apreendidos.

No pavilhão B Alta, onde ficam integrantes do PCC, além das armas caseiras, os policiais também apreenderam celulares e encontraram entorpecentes nas celas.

Ao todo, 1.800 detentos foram colocados no pátio do centro penitenciário para que os agentes revistassem as celas. Conforme repassado pelas autoridades paraguaias, dois presos foram transferidos de penitenciária para que outra rebelião fosse evitada.

