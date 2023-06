Motociclista com filho na garupa morre atropelado em rotatória da Capital

Socorristas tentaram reanimar a vítima por aproximadamente 50 minutos

Ilson Pimenta Osório, 51, morreu na noite de quinta-feira (8), após cair da motocicleta na qual pilotava, uma Honda Biz, e ser atropelado por outra motocicleta na rua Murilo Rolim Júnior, esquina com a Avenida Capibaribe, no Jardim Petrópolis, em Campo Grande.

A vítima estava acompanhado do filho, de 6 anos, que estava na garupa da moto e foi socorrido com diversos ferimentos pelo Corpo de Bombeiros para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Coronel Antonino.

Segundo boletim de ocorrência, imagens de câmeras de segurança revelaram que a vítima trafegava em preferencial pela Rua Murilo Rolim Junior, passando pela rotatória no sentido sul/norte.

Entretanto, precisou frear bruscamente devido a uma motocicleta, no sentido contrário, que havia entrado na rotatória sem obedecer à sinalização de preferência da via. Em consequência, Ilson perdeu o controle da direção e as vítimas caíram no chão.

Em seguida, outro motociclista, de 22 anos, em alta velocidade acabou atropelando a vítima. Por fim, os socorristas da URSA (Unidade de Resgate e Serviço Avançado) tentaram reanimar a vítima por aproximadamente 50 minutos, não conseguindo evitar a morte de Ilson.

O caso foi registrado da Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol como lesão corporal culposa e homicídio culposo na direção de veículo automotor.