Homem morre após ser atingido na cabeça com aproximadamente 17 tiros

Foi identificado como Diego Vinicius Pereira, de 30 anos, o homem assassinado na madrugada de quinta-feira (8) em Chapadão do Sul, a 300 quilômetros de Campo Grande. O crime está sendo investigado e a suspeita é ligação com tráfico de drogas na região.

Conforme informações do portal O Correio News, o crime aconteceu na rua Campo Grande, bairro Esplanada. A polícia foi acionada e a vítima foi encontrada com vários tiros pelo corpo, a maioria na cabeça. No local, a polícia encontrou 17 munições deflagradas e maioria teria atingido a vítima.

Além do tráfico de drogas, Diego teria se envolvido em uma briga próximo a Exposul, exposição agropecuária da cidade. Na casa dele foram encontrados 500 gramas de crack, maconha e balança de precisão.

As causas do crime este sendo investigado pela a policia civil de Chapadão do Sul.

