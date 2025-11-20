Motociclista bate em carro parado no semáforo e foge após acidente em Campo Grande

Uma motorista procurou a polícia após ter o carro atingido por um motociclista distraído, na noite de quarta-feira (19), na Avenida Ministro João Arinos, no bairro Tiradentes, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, a condutora do Chevrolet Celta aguardava no semáforo vermelho quando o piloto de uma Yamaha colidiu na traseira do veículo. Com o impacto, ele caiu no chão e sofreu um ferimento no pé direito, que começou a sangrar.

A princípio, o motociclista anotou o telefone da vítima para manter contato. Porém, ao perceber que a moto ainda funcionava, montou no veículo e fugiu do local sem prestar esclarecimentos. A motorista relatou que ele vestia um casaco vermelho e usava capacete azul.

O caso foi registrado no Cepol (Centro Especializado de Polícia Integrada).