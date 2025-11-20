Vídeo: Incêndio atinge área da Blue Zone da COP30 e força evacuação em Belém

Um incêndio atingiu, nesta quinta-feira (20), uma das áreas da Blue Zone da COP30, em Belém. Ainda não há informações sobre a proporção das chamas, mas equipes de segurança iniciaram imediatamente a evacuação de todo o complexo. O Corpo de Bombeiros já está no local para conter o fogo.

As primeiras informações indicam que o incidente ocorreu no pavilhão dos países, uma das áreas mais movimentadas da conferência. A estrutura do espaço é composta majoritariamente por madeira, plástico e outros materiais inflamáveis, o que pode ter contribuído para a rápida propagação das chamas.

Até o momento, não há registro de feridos. A organização da COP30 ainda não se manifestou oficialmente sobre as causas do incêndio ou sobre possíveis impactos na programação do evento. Equipes de emergência seguem trabalhando para isolar a área e garantir a segurança dos participantes.