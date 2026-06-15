Moto abandonada é encontrada perto de local onde homem foi morto a facadas em Campo Grande

Uma motocicleta Yamaha Fazer foi encontrada abandonada na manhã desta segunda-feira (15) a cerca de 160 metros do terreno baldio onde um homem, ainda não identificado, foi assassinado a facadas durante a madrugada no Jardim das Macaúbas, em Campo Grande. O veículo estava caído na Rua Olivério Rodrigues da Luz, nas proximidades da Rua São Pio de Pietrelcina, local onde o corpo foi localizado.

A Polícia Militar isolou a área para o trabalho da perícia, que busca identificar se a motocicleta tem ligação com o homicídio ocorrido em frente à Escola Municipal Plínio Barbosa Martins. O veículo foi encontrado por Weslley Brito, de 34 anos, que percebeu a situação ao sair de casa por volta das 5h para acompanhar a esposa.

Segundo o morador, a presença da moto caída chamou a atenção e motivou o acionamento da polícia. Ele relatou que a região costuma registrar ocorrências envolvendo usuários de drogas e frequentes discussões durante a madrugada. A motocicleta apresenta características de veículo utilizado por motoentregadores ou motoristas de aplicativo, mas a possível relação com o crime ainda não foi confirmada.

Durante os levantamentos iniciais, foi constatado que a moto não possui registro de furto ou roubo e está cadastrada em nome de uma mulher. A perícia recolheu impressões digitais do veículo, que serão analisadas em laboratório. Após os procedimentos, a motocicleta foi removida por guincho e encaminhada ao pátio do Detran (Departamento Estadual de Trânsito).

No terreno onde a vítima foi encontrada, os investigadores localizaram objetos que podem auxiliar na apuração, entre eles luvas cirúrgicas, um sapato e uma bermuda jeans. Em uma lanchonete ao lado do local do crime também foram observadas marcas de sangue semelhantes a impressões de mãos no portão do estabelecimento. A proprietária contou ter ouvido pedidos de socorro durante a madrugada, mas não saiu para verificar o que acontecia.

O homicídio foi descoberto após um morador acionar a Polícia Militar por volta das 4h30 relatando uma briga e informando que um dos envolvidos estava caído ao solo com dificuldades para respirar. Quando a equipe chegou ao local, encontrou o homem inconsciente. A Unidade de Resgate Avançado (Ursa), do Corpo de Bombeiros, foi acionada, mas a vítima já estava morta.

Conforme a perícia, o homem aparenta ter cerca de 30 anos e apresentava aproximadamente dez ferimentos compatíveis com golpes de faca. A arma utilizada no crime não foi encontrada. Sem documentos, celular ou qualquer objeto de identificação, a vítima segue sem identificação oficial. O caso foi registrado na Depac-Cepol como homicídio qualificado por meio insidioso ou cruel e está sendo investigado pela Polícia Civil.

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