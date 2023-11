Morto em confronto com a polícia na fronteira tem 22 anos e várias passagens na polícia

Moisés Morinigo, de 23 anos, é o rapaz morto na madrugada de ontem (8), após trocar tiros com a Rota (Rondas Ostensivas Tobias Aguiar), na MS-164 próximo a Ponta Porã, a 313 quilômetros de Campo Grande.

Conforme noticiado ontem pela reportagem do portal O Estado Online, Moisés estava nas margens da rodovia de olho na movimentação dos policiais, quando foi avistado. Quando os militares o localizaram, o rapaz tentou correr para uma região de eucaliptos, quando houve troca de tiros. Ele foi atingido e morreu no local.

De acordo com a polícia, uma arma 9 mm foi encontrada com Moisés. Ele também tinha passagens pela polícia por receptação.

Equipes da Polícia Civil e perícia técnica estiveram no local. O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Ponta Porã.

Operação SulMaSSP reforça segurança na fronteira

A fronteira entre Brasil e Paraguai, ganhou desde do início da semana, mais de 400 policiais de cinco estados que atuam na região no combate ao crime organizado e o tráfico de drogas.

Além do forte efetivo, a operação conta com cinco helicópteros e mais de 40 viaturas da Rota (Ronda Ostensiva Tobias Aguiar) de São Paulo.

