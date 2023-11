Costa Rica conhece datas da Copa Verde de 2024

A Confederação Brasileira de Futebol, confirmou na tarde de ontem (08), as datas para a realização da Copa Verde de 2024. Em Mato Grosso do Sul, o Costa Rica tem vaga garantida na competição nacional.

A Copa Verde é realizada por equipes das regiões Norte e Centro-Oeste, mais o Espírito Santo. Ela será disputada no primeiro semestre do ano que vem.

Conforme divulgado pela CBF, o campeonato começa no dia 21 de fevereiro e será disputado em dez datas do calendário nacional. As finais estão previstas para serem nos dias 24 e 8 de maio de 2024.

Acompanhe as datas disponíveis pela CBF

21 de fevereiro (quarta-feira)

28 de fevereiro (quarta-feira)

6 de março (quarta-feira)

13 de março (quarta-feira)

20 de março (quarta-feira)

24 de março (domingo)

3 de abril (quarta-feira)

10 de abril (quarta-feira)

24 de abril (quarta-feira)

8 de maio (quarta-feira)

O campeão da Copa Verde tem vaga garantida na terceira fase da Copa do Brasil. O vencedor da competição também garante aproximadamente R$ 2,1 milhões. O atual campeão da competição é o Goiás que venceu o Paysandu (PA), na decisão.

