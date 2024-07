Morre o motociclista que bateu em carro na Rui Barbosa

Semáforo quebrado pode ter sido causa de acidente

Um motociclista, de aproximadamente 50 anos, ainda sem identificação morreu nesta manhã(09) devido a uma colisão com um carro em um cruzamento na rua Rui Barbosa, bairro Monte Castelo. O homem estava em estado gravíssimo e acabou moreendo dentro da viatura de socorro a caminho do hospital da Santa Casa de Campo Grande.

Ele sofreu lesão no pescoço, fratura exposta na perna e outros traumas pelo corpo. O motociclista foi socorrido consciente, no entanto, ele sofreu uma parada cardiorrespiratória. O Corpo de Bombeiros e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) realizaram manobras de reanimação ainda no local conseguindo reverter o quadro, mas depois o motociclista acabou não resistindo.

O acidente

Com o forte impacto, a vítima foi arremessada por alguns metros. O motociclista seguia pela Rua Rui Barbosa em alta velocidade e não parou no cruzamento, atingindo a porta traseira esquerda do carro, que seguia pela Rua Dolor Ferreira de Andrade e também avançou no cruzamento.

O semáforo existente no cruzamento está desligado desde o início desta manhã e a suspeita é de que possa ter contribuído para a colisão entre os veículos. O Batalhão de Trânsito da Polícia Militar esteve pelo local para o registro da ocorrência.

