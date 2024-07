Detran junto com as Forças de Segurança realizaram operações no final de semana

Na última sexta-feira, 05 de julho, o Departamento de Inteligência do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito) juntamente com a FICCO (Força Integrada de Combate ao Crime Organizado) através do CISV (Centro Integrado de Segurança Viária) e com apoio da equipe do 4º Pelotão da cidade de Eldorado, recuperaram um carro que havia sido roubado e estava sendo escoltado por um Fiat Palio que estava sendo usado como “batedor”. Além do veículo roubado, a Polícia Militar encontrou 430 Kg de Maconha, além de um rádio comunicador clandestino e um bloqueador de sinal no interior do Jeep Compass. Duas pessoas foram presas e encaminhadas a Delegacia de Eldorado para as providências legais.

Já no sábado, 06 de julho, os Agentes de Autoridade de Trânsito do Detran-MS, juntamente com o Batalhão de Policiamento Militar de Trânsito, a Guarda Civil Metropolitana, Agência Municipal de Trânsito e a 10ª Companhia Independente de Policia Militar realizaram a Operação Cidade Segura no Bairro Jardim Bonança em Campo Grande. No local, foram realizadas 173 abordagens, inclusive com bafômetro e lavrados 181 penalidades, sendo 42 por recusa ao teste e 24 pessoas que não possuíam CNH (Carteira Nacional de Habilitação). Foram removidos 08 automóveis para o pátio e 20 motocicletas.

No domingo, em patrulhamento realizado aos finais de semana no projeto “Amigos do Parque” quando por volta das 18h30 encontraram um veículo parado em cima da ciclofaixa com duas mulheres ao lado. Ao chegar e abordar, foram informados que viram uma pessoa ser arremessada de um veículo Fiat Fastback e resolveram parar e ajudar a mulher que estava bastante nervosa e com algumas escoriações pelo corpo. A vítima foi encaminhada a DEAM (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) para esclarecimento dos fatos.

Com Informações Detran MS

