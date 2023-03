Morre em hospital mulher esfaqueada pelo ex-marido no Nova Lima

Albynna Freitas Ribas não resistiu aos ferimentos e morreu na Santa Casa de Campo Grande, a monitora de alunos, foi socorrida em estado grave no início da tarde desta terça-feira (28), após ser esfaqueada pelo ex-marido em uma galeria de lojas na Rua Francisco Pereira Coutinho, no Bairro Nova Lima, região norte de Campo Grande. A mulher de 49 anos faria aniversário amanhã (1°).

Conforme apurado reportagem, Albynna possuía medida protetiva contra o ex-marido que foi quebrada este mês. Identificado como Jair Paulino da Silva, 52 anos, o autor tem diversas passagens por violência doméstica. No mês de janeiro deste ano, um motorista de aplicativo registrou um boletim de ocorrência de ameaça contra Jair, por por ter sido ameaçado pelo pintor.

Segundo o boletim médico, Albina deu entrada no Pronto Socorro da Santa Casa com ferimentos graves no abdômen, costas e pescoço. Horas depois de ser socorridas, a vítima acabou sofrendo uma parada cardiorrespiratória e morreu.

Segundo informações, a vítima trabalha como monitora de alunos de uma escola infantil da região e estava a caminho do trabalho, quando foi abordada pelo ex no meio da rua. Os dois então começaram a discutir e o homem passou a agredi-la. Neste momento a mulher entrou em uma galeria de comércios movimentada, para se desvencilhar do autor que a perseguiu mesmo assim e passou a esfaqueá-la nas costas, abdômen e pescoço.

Um adolescente, de 17 anos, que presenciou a agressão, contou que acabou segurando o homem e desferiu três socos contra ele, após ver a vítima sendo agredida. Embora não conheça o casal, ele resolveu intervir ao ver a mulher ser puxada pelo braço e pelo pescoço. “Ele desceu batendo nela. Ela entrou aqui [na galeria] e eu achei que ela ia ser socorrida, mas o povo não fez nada, só ficou olhando ela levar as facadas, ai eu desci e tirei ele de cima dela, dei os socos e ele correu, eu fui atrás e nisso estava passando a polícia militar que começou a ir atrás dele”, disse.

A vítima foi resgatada pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhada em estado grave para uma unidade de saúde. O agressor foi detido e encaminhado para a Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher).

Investigação – De acordo com a delegada Karen Viana de Queiroz, o caso a princípio se tratava de tentativa de feminicídio, mas com a confirmação da óbito, o autor passa agora a responder pelo crime de feminicídio, ele deve permanecer detido prisão preventiva do autor deve ser realizada nos próximos dias. A faca usada no crime foi apreendida e passará por pericia.