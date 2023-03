Câmara dobra salário da prefeita e secretários

A prefeita de Campo Grande que hoje recebe salários de R$ 21 mil passa a receber R$ 35 mil e encerrará o seu mandato no próximo ano com um salário de R$ 41mil. É o que prevê os projetos de lei 10.837/23 e 10.879/23, aprovado pela Câmara Municipal durante a sessão desta terça-feira (28), ambos de autoria do Executivo Municipal, que tratam da fixação do subsídio mensal do prefeito (a), vice, secretários municipais e dirigentes de autarquias.

Além dos salários da prefeita e dos secretários os prodois prejetos beneficiam um total de 405 funcionários que terão aumento automático com a aprovação da proposta. Trata-se dos procuradores e auditores fiscais da Prefeitura que que estariam com os salários defasados em 115%, os servidores estão sem reajuste há 12 anos, já que seus vencimentos estão atrelados ao da prefeita.

A proposta foi aprovada em regime de urgência. entrando em vigor imediatamente. Foram 18 votos a favor e 10 contra a proposta que prevê o reajuste de 159% nos salários a partir de março deste ano. O aumento será de até 159%. O segundo projeto, que prevê o aumento de até 206% em 1º de fevereiro de 2025, foi aprovado por 26 vereadores. Apenas Tiago Vargas (PSD) e Zé da Farmácia (Podemos) foram contra o aumento em qualquer situação.

