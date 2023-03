Recompensa de R$ 500: Família busca por pinscher branco no Aero Rancho

Por volta de 11h desta segunda-feira (27), o cãozinho Stive escapou pelo portão da residência de onde morava no Bairro Jardim Aero Rancho (Setor 4), e até agora não voltou. A família está desesperada e acredita que pelo fato do pinscher ser dócil, alguém poderia tê-lo pego.

Os donos publicaram imediatamente a busca pelo cão nas redes sociais e, pelo fato de uma criança estar entristecida pelo desaparecimento, uma recompensa de R$ 500 foi imposta caso alguém encontre e devolva o Steve. Dois telefones celulares foram anunciados (67) 99214-6266 ou (67) 99308-2636.

Em contato com a reportagem, Najela relata que seu filho chora pela falta do cão. “Não sei mais o que fazer, meu filho pede pelo Stive toda hora e o cachorro é muito apegado a nós também. Estou tomando calmante porque passei mau vendo toda a situação.”

Por fim, a família pede ajuda aos leitores do O Estado para o compartilhamento do cartaz de procura-se do Stive, pois após ela divulgar nas redes sociais recebeu comentários maldosos, descaso e até mensagens de ameaça.