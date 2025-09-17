Moradores incendeiam casa após denúncias de abuso contra crianças em Campo Grande

Uma casa foi incendiada no início da noite desta terça-feira (16) no bairro Nossa Senhora das Graças, região da Vila Nasser, em Campo Grande, após denúncias de supostos abusos sexuais contra crianças. O caso é investigado pela Polícia Civil.

Segundo a Polícia Militar (PM), moradores revoltados se reuniram na Rua Três Marias para confrontar o suspeito, um homem de cerca de 60 anos, que conseguiu fugir antes da chegada das viaturas. Ao todo, quatro equipes, incluindo a Força Tática, foram acionadas para conter os protestos e evitar novos atos de violência.

O sargento Lucio Neves, da 11ª Companhia Independente, relatou que os policiais foram chamados após denúncias de tentativa de agressão ao suspeito.

“Recebemos a informação de que moradores estavam tentando agredir um homem acusado de abusar de crianças e que a situação tinha saído do controle. Quando chegamos, ele já havia fugido e os moradores estavam incendiando a casa”, afirmou.

Testemunhas contaram que mães das crianças já haviam registrado boletins de ocorrência. Uma delas procurou o homem após a filha de 6 anos relatar o suposto abuso, o que teria motivado a revolta.

De acordo com vizinhos, a irmã do suspeito disse que ele foi até a delegacia mais próxima para se resguardar das acusações. Com a fuga, a população colocou fogo no imóvel, gritando por “justiça” e pela prisão do acusado.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e utilizou cerca de 750 litros de água para controlar as chamas, que já consumiam grande parte da estrutura.

A Polícia Civil abriu investigação para apurar tanto as denúncias de abuso infantil quanto o incêndio criminoso. Até o momento, o suspeito não foi localizado.

