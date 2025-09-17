Super Quarta: Funsat oferece oportunidades de emprego para 188 empresas em Campo Grande

Nesta quarta-feira, 17 de setembro, a Funsat (Fundação Social do Trabalho) intermedia vagas para 188 empresas de Campo Grande, distribuídas em 149 atividades diferentes. Além das oportunidades de emprego, a pasta promove mais uma edição do evento “Super Quarta”, com recrutamentos imediatos durante a tarde para três grandes empresas.

Entre as vagas disponíveis, há oportunidades para atendente barista (10 postos), auxiliar de cozinha (28), auxiliar de limpeza (63), auxiliar de logística (60), consultor de vendas (10), motorista de caminhão (22) e 168 vagas para operador de caixa.

Vale destacar que 60% das vagas anunciadas pela Agência de Empregos são para perfis abertos. Para esses cargos, os entrevistadores também buscam profissionais para alimentação de linha de produção (15 vagas), esteticista (6), operador de telemarketing ativo (100), repositor de mercadorias (58), servente de obras (14) e vendedor de serviços (8 vagas).

Para o público PCD (Pessoa com Deficiência), há 11 oportunidades registradas: atendente de lojas (5), auxiliar de limpeza (3), porteiro (2) e uma vaga para almoxarife. Todas essas informações podem ser consultadas no guichê nº 1, no piso térreo do prédio da Funsat.

Super Quarta – Recrutamento Presencial

Das 13h às 16h, a seleção ganha ainda mais força com o evento “Super Quarta”, realizado na sede da Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória. As equipes de Recursos Humanos do Assaí Atacadista, Grupo Mais Farmácias e Tomazelli estarão presentes para entrevistar candidatos interessados em preencher mais de 200 vagas com urgência de contratação.

Os candidatos podem retirar o catálogo com as funções disponíveis no momento da retirada da senha, na recepção da Funsat.

Para mais informações sobre o programa Emprega CG ou a 54ª edição do evento em 2025, ligue para (67) 4042-0585, ramal 5841, ou consulte a Diretoria de Vagas e Emprego da Funsat.

Por Prefeitura de Campo Grande