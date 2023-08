Moradores encontram corpo em decomposição em construção abandonada

O corpo de um homem, que não teve identidade divulgada, foi encontrado em estado avançado de decomposição, na noite de ontem (21), em uma construção civil no Bairro Esplanada III, em Chapadão do Sul, a 330 quilômetros de Campo Grande.

Conforme informações do site O Correio News, uma testemunha após ouvir reclamações de vizinhos sobre um mau cheiro vindo da construção civil, resolveu entrar no local, quando deparou com o corpo em um dos cômodos.

Equipes da Polícia Civil e da perícia técnica de Costa Rica, foram até o local e constataram que a vítima estava morta pelo menos 4 dias e que no corpo, havia sinais de perfurações. No local, os investigadores encontraram uma capsula de arma de fogo.

Conforme o site local, câmeras de segurança próxima ao local pode ajudar na localização dos suspeitos.

