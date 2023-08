Confira a coluna: Segredos de Estado

E os russos?

A famosa frase do lendário Mané Garrincha, “o senhor já combinou com os russos…”, proferida ao ouvir a mirabolante tática do técnico Vicente Feola para vencer o jogo contra a União Soviética pela Copa de 1958 é sempre citada quando ocupantes do poder tentam retirar da disputa candidatos de outros partidos que possam prejudicar aquele que tem o seu apoio. Algumas vezes dão certo, mas, às vezes, o povo acaba desconfiando do tamanho da armação e o resultado acaba sendo desastroso para alguns que se julgam gênios das armações políticas. Em 1990, o nome que aparecia com maior potencial era Flávio Derzi, mas o MDB acabou optando por Gandi Jamil e Pedro Pedrossian acabou vencendo a eleição. Em 1994, o grupo político ligado a Pedrossian tentou fabricar tantos candidatos que acabou ficando sem nenhum, sendo que isso já havia acontecido em 1982, quando o melhor nome era Levy Dias e o escolhido acabou sendo José Elias Moreira, nas duas ocasiões o vencedor foi Wilson Martins. O mesmo Wilson também tentou inventar a candidatura de Ricardo Bacha e o eleitor acabou optando por Zeca do PT. Vamos ver o que vem por aí, na disputa de 2024.

Unanimidade

O ex-candidatado a senador pelo PT, nas eleições do ano passado, Tiago Botelho, parece ter conseguido a unanimidade para ser o candidato do PT a prefeito de Dourados. Ele agora começa a articular para ver quem deverá ser o companheiro ou companheira de chapa e, para isso, quer impedir a tese da chapa pura, defendida por setores do partido.

Vice de Guedes

O nome do deputado federal Rodolfo Nogueira começa a surgir como favorito para ser o companheiro de chapa do atual prefeito de Dourados, Alan Guedes, que vai tentar a reeleição. Na verdade, Guedes gostaria mesmo é que o escolhido fosse alguém do PSDB.

Tá no Rede

O vereador Professor André Luís já anunciou, informalmente, que não pretende mais disputar a reeleição – ele já está como pré-candidato à Prefeitura de Campo Grande. Com o ex-vereador Eduardo Romero, o Rede sempre optava por compor chapas com partidos de esquerda, para manter a vaga no Legislativo. Agora vai tentar aumentar a representação com uma candidatura própria, para puxar votos.

Simone no PT

A filiação da ministra do Planejamento, Simone Tebet, no PT, que parecia ser surreal até bem pouco tempo, às vezes é tema de acirrados debates no partido onde, para surpresa de muitos, tem até um grupo de defensores. Muito embora ainda não se confirme, dizem que o próprio presidente Lula vê com bons olhos essa possibilidade.

Animada

A superintendente da Sudeco, Rose Modesto (União), tem demonstrado cada vez mais interesse em tentar chegar à Prefeitura da Capital, já em 2024. Ela tem todo um calendário de eventos por aqui até março, quando teria que deixar o órgão, caso decida entrar na disputa.

MDB em ação

O MDB nacional já tem uma estratégia para eleger muitos prefeitos e vereadores em todo o Brasil e com isso busca a hegemonia no Congresso Nacional. Em MS, a ideia é lançar o maior número de candidatos, inclusive em Campo Grande. Dependendo do quadro de candidaturas deve mesmo ter um nome na disputa.

Meninos, eu vi

O então deputado Hosne Esgaib sempre tinha uma participação discreta no plenário da Assembleia Legislativa, apenas apresentando seus requerimentos e projetos, fazendo pronunciamentos sem provocar muita polêmica. Num dos poucos momentos de maior exaltação, ele viu-se num embate com um líder sindical, que criticava policiais com os quais ele não concordava. Ao consultar discretamente Londres Machado se poderia solicitar uma parte ao ocupante da tribuna, ouviu que não e teceu o seguinte comentário: — Melhor assim. Tem discussão que é melhor não começar.

“Não pretendo sair do PSD. Eu vou deixar isso mais para a frente, na hora que amadurecer a fruta. Fruta verde dá dor de barriga”

— Nelsinho Trad (PSD), senador por MS .

