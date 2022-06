Moradora de rua é agredida a pauladas por desconhecido na região central

Uma moradora de rua teve seu braço quebrado após ser atacada a pauladas, por um desconhecido, na madrugada de hoje (26), na rua Rui Barbosa, região central de Campo Grande. A vítima foi encaminhada à Santa Casa e disse aos policiais desconhecer o agressor.

De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher foi identificada já no hospital pelos policiais, que ao ser interrogada contou que dormia na rua com seu marido, e que ambos seriam do estado de Sergipe. Ainda em depoimento, relatou que por volta das 3h, foi atacada a pauladas por um homem. O seu marido, tentou defendê-la, fazendo com que o agressor fugisse do local.

O Serviço de Atendimento Móvel (SAMU) foi acionado e a vítima levada para Santa Casa com diversos ferimentos pelo corpo. A mulher disse aos policiais não saber dos motivos da agressão.

O caso foi registrado na Delegacia Pronto Atendimento (Depac) na Capital.