Jovem é abordado em terminal rodoviário transportando 25 kg de maconha em mala

Jovem, 23 anos, foi preso neste final de semana pela Guarda Municipal de Fronteira (CGMFron) no Terminal Rodoviário de Ponta Porã, município localizado 313 quilômetros de Campo Grande, transportando 25 kg de maconha em uma mala. Segundo os policiais, a droga seria entregue em São Paulo.

Segundo informações do site Porã Informa, os policiais realizavam uma vistoria no terminal rodoviário, quando avistaram um jovem carregando com dificuldades uma mala de cor cinza bastante pesada. Estranhando o fato, os policiais foram até o jovem que apareceu assustado e acelerando os passos, quando os policiais pediram ao jovem para que realizassem uma busca na mala. Em vistoria, os policiais acabaram localizando 25.450kg de maconha dividido em diversos tabletes.

Ao ser interrogado pelos policiais da Guarda Civil da Fronteira (CGMFron), disse que estava hospedado em um hotel perto do terminal rodoviário e que recebeu as malas de um desconhecido e que entregaria os entorpecentes na rodoviária de São Paulo.

O autor foi encaminhado com os entorpecentes para a Delegacia de Polícia Federal em Ponta Porã.