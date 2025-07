Morador de rua é esfaqueado na cabeça e sobrevive a tentativa de homicídio em Campo Grande

Um homem de 29 anos, em situação de rua, procurou a delegacia na segunda-feira (14) para denunciar que foi vítima de uma tentativa de homicídio na última sexta-feira (11) em Campo Grande. Ele sofreu um golpe de facão na cabeça enquanto estava na Praça do Papa, região próxima ao Lar do Trabalhador.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima relatou que foi esfaqueada no local e perdeu a consciência, só acordando após ser internado no hospital. Depois de receber atendimento e se recuperar nos últimos dias, decidiu buscar a delegacia para formalizar a denúncia.

O homem não soube informar quantos agressores estavam envolvidos, mas destacou que existem câmeras de segurança na região que podem ajudar na identificação dos responsáveis pela tentativa de homicídio.

O caso está registrado na delegacia e segue em investigação.