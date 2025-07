Briga de casal leva polícia a caso de maus-tratos contra crianças em Campo Grande

Uma denúncia feita no fim de semana levou a Polícia Militar a descobrir uma situação de maus-tratos envolvendo duas crianças, de 7 e 10 anos, no bairro Aquarius, em Campo Grande. A ocorrência teve início após uma briga entre um casal, que acabou revelando um histórico de negligência e violência no ambiente familiar.

Segundo informações do boletim de ocorrência, uma testemunha relatou que ouviu gritos vindos da residência e, logo em seguida, viu as crianças correndo assustadas para fora da casa. Uma delas foi acolhida por um parente que mora ao lado, enquanto a outra fugiu pela rua.

Durante a confusão, o casal, aparentemente embriagado, foi até o portão e começou a gritar e chutar, chamando atenção da vizinhança. A avó das crianças, preocupada com a segurança dos netos, acionou a polícia e relatou que os menores convivem com brigas constantes e que, no domingo (13), chegaram a passar o dia inteiro em um bar com os pais sem qualquer alimentação.

A avó também afirmou que as crianças são frequentemente negligenciadas, e que ela precisa assumir os cuidados básicos dos netos para garantir o bem-estar deles.

No momento da abordagem, os pais estavam visivelmente embriagados. Ambos disseram não lembrar o motivo da discussão e negaram ter agredido as crianças ou um ao outro.

O casal foi encaminhado para a delegacia, onde o caso foi registrado como maus-tratos e negligência. A situação deve ser acompanhada pelo Conselho Tutelar e pelas autoridades competentes.