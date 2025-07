Morador de rua é brutalmente assassinado à facadas na Vila Carvalho e autor foge

Na noite desta terça-feira (29) um homem em situação de rua, que não teve suas informações divulgadas, foi brutalmente assassinado. O caso aconteceu na Avenida Joaquim Manoel de Carvalho, no bairro Vila Carvalho, em Campo Grande. A vítima foi esfaqueada sete vezes nas costas e na nuca. Após o crime o autor fugiu do local em uma bicicleta.

Segundo informações iniciais, os moradores ouviram gritos de socorro por vota das 21h. Ao verificar, avistaram um homem esfaqueando um morador de rua em um local mal iluminado. Um homem, que presenciou a cena, chegou a perseguir o agressor, mas o autor fugiu de bicicleta.

O Corpo de Bombeiros e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionados no local. O corpo da vítima foi encontrado embaixo de um poste de iluminação. Ele morreu no local.

O caso segue sendo investigado. A Polícia Civil solicita a ajuda de populares que tenham imagens de câmera de segurança ou qualquer informação relevante, especialmente nas proximidades da Vila Carvalho entre 20h e 22h.

