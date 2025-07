Campo Grande terá ação gratuita de prevenção ao câncer de cabeça e pescoço nesta quarta-feira (30)

Moradores de Campo Grande terão acesso a exames gratuitos e orientações sobre saúde nesta quarta-feira (30), a partir das 8h, na Praça Ary Coelho, região central da cidade. A iniciativa faz parte da campanha Julho Verde, que promove a conscientização sobre o câncer de cabeça e pescoço.

A mobilização é organizada pela ABCG Brasil (Associação Brasileira de Câncer de Cabeça e Pescoço), em parceria com a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), e tem como objetivo alertar a população para a importância do diagnóstico precoce da doença, que ainda é frequentemente descoberta em estágios avançados.

Neste ano, a campanha nacional tem como lema “Da boca aos pulmões, inspire prevenção. Expire saúde!”, reforçando a necessidade de prestar atenção aos sinais iniciais e adotar hábitos saudáveis como forma de prevenção.

De acordo com dados recentes do Inca (Instituto Nacional de Câncer), aproximadamente 80% dos casos de câncer de cabeça e pescoço diagnosticados no país entre 2000 e 2017 ocorreram em fases avançadas, o que reduz significativamente as chances de sucesso no tratamento.

A ação é aberta ao público e inclui orientações de profissionais da saúde, além da realização de exames preventivos. A expectativa é ampliar o acesso à informação e estimular o cuidado com a saúde bucal, da garganta e das vias respiratórias superiores.

