Militar que atirou contra rapaz no Vida Nova, em Campo Grande, teve pedido de liberdade provisória negado pela Justiça

Militar, de 23 anos, que atirou três vezes em um rapaz, no bairro Vida Nova, em Campo Grande, teve o pedido de liberdade provisória negado pela Justiça.

Os advogados de defesa do rapaz entraram com o pedido de liberdade provisória ontem (8), alegando que o militar teria agido em legítima defesa.

Segundo a defesa, a vítima estava importunando o militar apedrejando e batendo no portão da residência dele com uma barra de ferro. O militar teria acionado a polícia, mas a ajuda não chegou. O rapaz então teria tentado agredir o militar com uma barra de ferro, e neste momento foi efetuado os disparos da arma de fogo.

Os advogados também alegaram que a mãe do militar tem depressão e por isso é dependente dele, além do rapaz ter uma filha, de 7 meses.

Mesmo diante da apresentação dessas defesas, o pedido de soltura foi negado, visto que o relato do militar não está de acordo com os fatos apresentados e, por isso, é necessário haver uma apuração mais detalhada.

Caso

O crime ocorreu na madrugada do último sábado (7), após a PM (Polícia Militar) ser acionada em decorrência de um homem estar caído em uma calçada com ferimento no tórax.

Testemunhas informaram que viram o militar atirando na vítima e que ele morava na região.

Os policiais realizaram buscas e encontraram o rapaz, que estava alterado. Ele confessou que atirou três vezes conta a vítima, pois ela teria dado um tapa no rosto de seu amigo e, devido a isso, decidiu tirar satisfação.