Em Operação conjunta policiais do DOF prendem 310 quilos de maconha em Amambai

No último sábado (7), policiais do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) e policiais da Denarc (Divisão Estadual de Narcóticos) da Polícia Civil do Paraná, resultou na apreensão de 310 quilos de maconha, na MS-289, em Amambai.

Os policiais conseguiram interceptar o veículo depois de trocarem informações entre as corporações. O condutor do veículo, um homem, de 35 anos, afirmou que pegou a droga em Coronel Sapucaia e levaria até a cidade de Balneário Camboriú (SC).

Os materiais apreendidos, foram avaliados em aproximadamente R$ 640 mil, e encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de Amambai. O homem foi preso.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram