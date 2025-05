Homem que fingia estar com terçol para roubar alianças de ouro de idosos é preso em Campo Grande

Indivíduo agia a bordo de um carro e pedia alianças de ouro as vítimas para esfregar no olho

Nesta segunda-feira (19), um homem de 49 anos foi preso por ser suspeito de roubar três idosos em Campo Grande. O indivíduo fingia estar com tercol ao abordar as vítimas, algenado que precisava esfregar uma aliança de ouro no olho como uma simpatia.

O crime aconteceu nos bairros Jardim Tarumã e Campo Nobre em diferentes datas. Segundo a polícia, o homem agia a bordo de um veículo VW GOL vermelho e praticava o crime em plena luz do dia.

Os idosos abordados por ele, negavam o pedido de oferecer a aliança ao suspeito, e após a negativa, ele anunciava o assalto com grave ameaças e roubava as alianças. O crime acontecia quando os idosos transitavam proximo de suas casas usando suas alianças de casamento.

A prisão do homem foi realizada pela DERF (Delegacia Especializada em Repressão a Roubos e Furtos, após o registro do boletim pelas vítimas, que desencadearam investigação da polícia. Ele foi identificado e reconhecido por elas.

Ele teve prisão preventiva decretada e foi capturado em frente da casa dele, onde também foi localizado e apreendido o veículo utilizado para praticar os crimes.

