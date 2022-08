Para garantir renda, moradores do Bandeira podem fazer curso de pães e salgados

Os moradores do Bairro Cidade Morena, na região do Bandeira terão uma chance de se especializar e ainda garantir um dinheiro extra com uma nova forma de renda com o curso de pães caseiros e salgados, que está com inscrições abertas.

O curso tem inicio nesta quinta-feira (04) com término na sexta-feira (05) das 13h30 às 16h. As inscrições podem ser feitas pelo WhatsApp: (67) 99258-4148 e (67) 99129 4597.

O objetivo do curso é melhorar a qualidade de vida da comunidade do bairro e gerar renda extra aos participantes que completarem a capacitação, por meio dos produtos produzidos. De acordo com a professora do curso, Telma Nantes, o trabalho com massas é fácil. “É uma oficina fácil, prática e rápida, onde as participantes aprendem que podem fazer vários produtos com a mesma massa, desde salgados até pizzas”, explicou Telma.

Para a presidente da Associação de Mulheres e Mães Novo Palmares, Marta Macedo, a capacitação é um diferencial para a população do bairro. “Estamos começando com nossa Associação de Mulheres e Mães no Bairro Cidade Morena. Muito feliz por termos à nossa disposição a SUASC, que nos proporciona cursos como este, de pães e salgados, que seja o primeiro de muitos em nossa associação”, disse Macedo.

O calendário de cursos oferecidos pela Subsecretaria pode ser conferido em: www.campogrande.ms.gov.br/suasc.