Homem é preso em flagrante após vender drogas e tentar esconder pacote em mato, no Portal Caiobá

Nesta sexta-feira (27), foi realizada a prisão em flagrante, de 32 anos, pela prática do crime de tráfico de drogas. A ação ocorreu no Bairro Portal Caiobá, em Campo Grande, durante diligências voltadas à repressão ao tráfico em região conhecida pela intensa comercialização de entorpecentes.

A equipe policial já possuía informações de inteligência indicando que o investigado seria responsável por um ponto de venda de drogas situado na Rua Cibele. Durante monitoramento, os investigadores visualizaram a chegada de um motociclista, que entregou rapidamente um objeto ao suspeito e foi embora.

Ao perceber a aproximação da equipe policial, o suspeito tentou se desfazer da droga, arremessando o pacote em meio à vegetação. Os policiais fizeram buscas no local e encontraram porções de cocaína.

As investigações apontam que o autor atuava como responsável direto pela comercialização de entorpecentes na região, inserido em contexto de tráfico reiterado. Um inquérito policial foi instaurado, com o objetivo de desarticular a cadeia de distribuição de drogas na região.