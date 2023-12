Exibição gratuita de “O Dragão da Maldade Contra o Santo Guerreiro” acontece nesta terça-feira

Em parceria com o coletivo de cinema “A Boca Filmes”, o MIS (Museu da Imagem e do Som), da FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul), exibirá gratuitamente nesta terça-feira (30), às 19h, o filme “O Dragão da Maldade Contra o Santo Guerreiro”, dirigido por Glauber Rocha (BRA/1969/Ficção/14 anos/100′). O filme também é conhecido no exterior como “Antônio das Mortes”.

O MIS apresentará o cineclube temático “Era uma vez o faroeste”, com seis sessões que exibirão diversos filmes do gênero. Essas sessões abrangem diferentes estilos, diretores, épocas e regiões em que o faroeste se desenvolveu ao longo dos anos.

O diretor Glauber Rocha narra de forma alegórica a jornada de Antônio das Mortes em sua missão de eliminar um novo cangaceiro na região. O filme se destaca pela utilização de diversas linguagens, como o cordel e a ópera, incorporando elementos folclóricos e a música característica da cultura nordestina. Esses aspectos enriquecem a obra de Glauber Rocha, conferindo-lhe um caráter especial.

Glauber Rocha, considerado por muitos como um dos maiores diretores de cinema do Brasil, nos presenteia com sua obra-prima. “O Dragão da Maldade Contra o Santo Guerreiro” faz parte do movimento chamado Cinema Novo e representa uma fase mais madura da produção, superando a fase experimental.

Mais informações podem ser encontradas na página de Instagram @abocafilmes. A Boca filmes é um coletivo formado por ex-estudantes do curso de graduação em Audiovisual da UFMS. Desde a sua criação, em 2022, vem produzindo diversos eventos culturais na cidade de Campo Grande e está, ininterruptamente, com ciclos de cineclubes temáticos e projetos de ensino sendo realizados pela capital. Esta já é a sua segunda parceria com o MIS.