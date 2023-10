Membro de facção criminosa morre após confronto com a polícia

Um membro do Primeiro Comando da Capital (PCC), que não teve identidade revelada, morreu na manhã de hoje (5), durante uma operação contra o tráfico de drogas, em Maracaju, a 159 quilômetros de Campo Grande. Três pessoas foram presas durante a ação policial.

A polícia informou em nota que durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão em uma das residências dos investigados, houve confronto com troca de tiros. Ele foi socorrido e encaminhado com vida ao hospital de Maracaju, mas não resistiu aos ferimentos.

Conforme informações do site Tudo do MS, três pessoas foram presas durante a operação policial. Nas residências dos investigados, foram encontrados celulares, dinheiro e duas motocicletas.

A Operação Katharisma da Polícia Civil contou com apoio das equipes da Polícia Militar de Maracaju e Nova Andradina e do Seção de Investigações Gerais (SIG) de Dourados.

