TransCine está com chamada aberta para animações de MS

Produtores podem inscrever suas obras para serem exibidas no DIA

O DIA (Dia Internacional da Animação) de Mato Grosso do Sul está com chamada pública para a seleção de filmes de animação produzidos no Estado. O evento, que este ano celebra seu 20º aniversário, traz uma programação diversificada e promissora. Em Mato Grosso do Sul, a mostra é realizada em parceria com a TransCine – Cinema em Trânsito, este é o segundo ano consecutivo em que o DIA conta com o apoio e produção do cineclube. As inscrições estão abertas e podem ser feitas até o dia 10 de outubro. Para participar acesse o link https://bit.ly/DIATRANSCINE.

A Mostra Regional MS, agendada para o dia 27 de outubro, no MIS (Museu da Imagem e do Som), será uma oportunidade ímpar para cineastas e animadores de Mato Grosso do Sul exibirem suas obras. Curtas e médias-metragens de animação produzidos em Mato Grosso do Sul, sejam eles independentes ou financiados com recursos públicos, são elegíveis para inscrição mação para Campo Grande pelo segundo ano. A TransCine – Cinema em Trânsito – sempre teve como objetivo levar o cinema a lugares diferentes, e essa parceria nos permite fazer isso com obras internacionais e nacionais. O evento é uma celebração da diversidade da animação, e estamos ansiosos para ver as contribuições dos cineastas do Estado”, pontua o jornalista Lucas Arruda, produtor da TransCine.

TransCine

A TransCine – Cinema em Trânsito comemora 11 anos em 2023 e mantém sua missão de ser um cinema itinerante, promovendo discussões pertinentes apresentadas em produções cinematográficas e fomentando o audiovisual regional. A ideia de exibir filmes em locais diversos é uma manifestação de que o cinema deve ser mais acessível, ultrapassando as paredes das grandes redes de cinemas e aproximando-se das comunidades. Desde sua criação, em 2012, de forma independente, a TransCine já alcançou um público estimado de 100.000 pessoas, marcando presença em diversos espaços culturais em Mato Grosso do Sul.

Programação da Mostra DIA 2023

– 26 de outubro, às 18h30: Mostra Infantil de Animação no Núcleo Humanitário da Nhanhá;

– 27 de outubro, às 15h30: Mostra Regional MS de Animação no MIS (Museu da Imagem e do Som );

-28 de outubro, às 19h30: Mostra Oficial, composta por uma seleção de curtas brasileiros (Mostra Nacional) e curtas estrangeiros (Mostra Internacional) no Armazém Cultural

Por – Rafaela Alves

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.