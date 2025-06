Médica fica em estado grave após colisão entre carros na Avenida Afonso Pena, em Campo Grande

Uma médica oftalmologista de 31 anos foi socorrida em estado grave na noite de domingo (29), após uma colisão entre dois veículos na região central de Campo Grande. O carro da vítima, um Honda HR-V, foi encontrado abandonado na manhã desta segunda-feira (30) no canteiro central da Avenida Afonso Pena, entre as ruas José Antônio e Padre João Crippa.

O veículo apresentava sinais de forte impacto: a lateral estava danificada, a porta traseira havia sido arrancada e a dianteira estava completamente entortada. Dentro do automóvel não havia objetos pessoais e partes da lataria estavam espalhadas pela via. A porta arrancada não foi localizada no local do acidente.

Segundo relatos de um homem que se identificou como pai da vítima, ela trafegava pela Rua José Antônio por volta das 21h30 de domingo, quando foi atingida por outro carro ao cruzar a Avenida Afonso Pena. O outro veículo teria avançado o sinal vermelho.

A médica foi socorrida e levada a um hospital particular com lesões graves, incluindo o rompimento do diafragma. Ela passou por cirurgia e segue internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

O condutor do outro carro também precisou de atendimento médico, mas seu estado de saúde não foi informado. O homem, que preferiu não se identificar, não soube precisar qual dos veículos ele dirigia.

A dinâmica do acidente ainda será investigada pelas autoridades de trânsito. Até o momento, não houve confirmação oficial sobre responsabilidades.

