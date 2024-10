Mecânico morre esmagado após carro ceder devido a falha em equipamento

Na manhã desta sexta-feira(11), um mecânico de 24 anos morreu enquanto realizava reparos em um carro Fiat Strada no bairro Vila Bandeirantes em Campo Grande. A suspeita é que o ‘macaco”, equipamento que erguia o veículo tenha cedido e provocado a fatalidade.

Populares que estavam próximos realizaram o socorro do homem. Foram necessárias cinco pessoas para erguerem o veículo e retirar o homem debaixo do local.

O ocorrido foi na rua Alexandre Flemingo no cruzamento com a rua Manoel Proença. Nignuém soube informar há quanto tempo o homem estava ali no local caído.

O Samu(Serviço de Atendimento móvel de Urgência) e Corpo de Bombeiros estiveram no local. Foi tentada a reanimação, mas o homem já estava morto na calçada.