Cantor Begèt de Lucena é esfaqueado no Centro de Campo Grande

Na madrugada desta sexta-feira(11), o cantor e ator Begèt de Lucena foi esqueado no centro de Campo Grande no cruzamento da rua 14 de julho com rua coronel melo. O ocorrido foi próximo da Esplanada Ferroviária e Feira Central.

De acordo com o boletim de ocorrência, ele estava na companhia de amigas em um bar nas proximidades. Eele teria se distanciado delas e depois de 30 minutos, Begèt foi visto sendo agredido e esfaqueado por três homens.

O cantor teve hemorragia devido aos ferimentos e foi levado até a Santa Casa pelas amigas que conseguiram sair com ele mesmo sendo agredidas e com os homens predando o veículo.

O caso será investigado pela DHPP (Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa).

O cantor pernambucano que reside em Mato Grosso do Sul, escolheu o estado para apresentar sua arte. Ele já se apresentou no Festival América do Sul e em festivais na Capital. O cantor que se autodenomina um multiartista, realiza atividades em diferentes áreas da arte.