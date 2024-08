Mecânico é preso por guardar produtos roubados de fazendas em MS

Homem de 59 anos foi preso, na manhã desta sexta-feira (30), no bairro Jardim Campo Alto, em Campo Grande, após ser encontrado armazenando diversos produtos roubados de fazendas em Corumbá, Três Lagoas e Ribas do Rio Pardo.

Conforme informações, investigadores da Deleagro (Delegacia Especializada de Combate aos Crimes Rurais e Abigeato) identificaram que os produtos levados das propriedades rurais estariam em uma oficina mecânica especializada na manutenção de maquinários pesados.

No local estariam dois rolantes de máquina de esteira, além de meia tonelada de insumos e defensivos agrícolas. O proprietário do local foi questionado e não apresentou justificativa para a posse dos produtos.

Foi requisitada perícia no local, que comprovou que os insumos e defensivos apreendidos estavam sem o armazenamento adequado na propriedade. O valor total dos produtos apreendidos é de R$ 150 mil.

