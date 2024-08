Trechos da Avenida Ernesto Geisel serão interditados a partir deste sábado

A Agetran (Agência Municipal de Transportes) interditará, a partir desde sábado (31), trechos da Avenida Ernesto Geisel para obras de recapeamento e estrutura do córrego que passa no meio da via.

Do dia 31 de agosto ao dia 6 de setembro, será interditado completamente o trecho entre a Rua Cubatão e Avenida Afonso Pena na pista sentido centro.

Já na segunda-feira, 2 de setembro, será interditado o trecho entre as Ruas Ouro Verde e Ceres. Para este caso, a previsão é de um tempo prolongado por conta da dificuldade da obra, que atuará na contenção das paredes do córrego que começaram a desabar.

Conforme a agência, a orientação é que motoristas e pedestres tenham atenção redobrada nesses trechos e possam planejar outras rotas, principalmente em horário de pico, quando a região costuma ficar com o tráfego bastante carregado.

