Boate é interditada após vídeo de mulher com seios a mostra na rua repercutir

A Prefeitura do município de Ribas do Rio Pardo interditou nesta semana, por 30 dias, uma boate após um vídeo viralizar nas redes sociais mostrando uma mulher com os seios à mostra no município distante a 97 quilômetros de Campo Grande. O caso aconteceu no último sábado (15), no bairro Parque Estoril.

Segundo canais informativos do interior do Estado, as imagens registradas pela página “Ribas Ordinário“ mostra uma mulher mostrando os seios próxima de várias pessoas. Tal “apelo” tinha a finalidade de atrair os homens que trabalhavam na nova fábrica de celulose que está sendo instalada na região, entre outras construções.

A interdição, segundo a Prefeitura seria de cunho pedagógico, e tem o objetivo de não permitir que mais cenas obscenas se repitam na cidade. A situação também foi registrada na delegacia local como "ato obsceno".