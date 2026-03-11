Oito jogos do Brasileirão e da Champions agitam quarta-feira de futebol

A quarta-feira está movimentada no mundo do esporte, com oito duelos pelo Campeonato Brasileiro e pela Champions League. Quatro jogos dão sequência à 5ª rodada do Brasileirão, com destaque para Flamengo x Cruzeiro, enquanto outros quatro encerram os jogos de ida das oitavas de final da ‘orelhuda’, com holofotes voltados a Real Madrid x Manchester City.

Às 18h (horário de MS), a rodada da Série A do torneio brasileiro começa com o confronto entre Atlético-MG x Internacional. Pouco depois, às 19h, ocorre o clássico Ba-Vi, entre Bahia e Vitória, repetindo a final do Campeonato Baiano, que terminou com triunfo e título do Bahia, por 2 a 1.

Mais tarde, às 20h30 (horário de MS), o Corinthians recebe o Coritiba na Neo Química Arena. No mesmo horário, duelam Flamengo x Cruzeiro, no jogo que irá marcar reencontros de técnicos com seus ex-clubes. Após a demissão de Filipe Luís, o rubro-negro contratou Leonardo Jardim, ex-comandante do Cabuloso. Já o time mineiro tem à frente de sua equipe o treinador Tite, que assumiu o clube no começo do ano, e reencontra sua última equipe, o Flamengo, comandado em 2024.

Já na Champions, as partidas de ida das oitavas de final começam às 13h45, com o jogo entre Bayer Leverkusen x Arsenal (horário de MS). Às 16h (horário de MS), a ‘sensação’ do campeonato, Bodo/Glimt, recebe o Sporting, em busca de seguir fazendo história na competição.

Ainda no mesmo horário, PSG x Chelsea reeditam a final da Copa do Mundo de Clubes, enquanto Real Madrid x Manchester City se enfrentam pela quinta vez consecutiva no mata-mata da competição.

Confira onde assistir aos principais jogos do dia:

Brasileirão Série A – 5ª rodada

18h – Atlético-MG x Internacional – Transmissão: SporTV e Premiere;

19h – Bahia x Vitória – Transmissão: Premiere;

20h30 – Corinthians x Coritiba – Transmissão: SporTV e Premiere;

20h30 – Flamengo x Cruzeiro – Transmissão: Globo, GE TV, SporTV e Premiere;

Champions League – Oitavas de final, ida

13h45 – Bayer Leverkusen x Arsenal – Transmissão: TNT e HBO MAX;

16h – Bodo/Glimt x Sporting – Transmissão: Space e HBO MAX;

16h – PSG x Chelsea – Transmissão: TNT e HBO MAX;

16h – Real Madrid x Manchester City – Transmissão: HBO MAX.