Mato Grosso do Sul soma dois novos casos de feminicídio

O fim de semana foi marcado por uma onda de violência em Mato Grosso do Sul. O Estado, que já lidera os índices de crimes contra as mulheres, registrou duas novas vítima de feminicídio.

O primeiro caso ocorreu no sábado (22), no município de Amambai, distante 336 quilômetros da Capital. Segundo informações policiais, a vítima, identificada como Zenilda Freitas, 43, foi assassinada a facadas depois de uma discussão com o seu companheiro. Ele e um adolescente de 16 anos foram presos pela autoria do crime. O caso segue sendo investigado pela delegacia de Polícia Civil do município.

Informações repassadas pela delegada titular do município de Anastácio, Karolina Souza Pereira, indicam que o segundo caso aconteceu no domingo (23). Na ocasião, Adriana Pereira, de 36 anos, foi morta a tiros pelo seu ex-companheiro, na frente da filha de apenas 9 anos de idade. A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.

A vítima já tinha registrado diversas ocorrências por violência doméstica e, com isso, já tinha uma medida protetiva contra o autor, que não poderia se aproximar dela.

Após o crime, o suspeito fugiu em uma motocicleta e até o fechamento da edição não havia sido localizado.

Por – Michelly Perez

