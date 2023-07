Retorno das aulas é marcado pela segurança e ansiedade de estudantes para as atividades letivas

Alunos da rede particular de ensino contavam os dias para reencontrar amigos e colegas de classe

Começou ontem (24), o segundo semestre do ano letivo nas escolas da rede privada na Capital, e a volta às aulas foi marcada por uma recepção calorosa e alunos ansiosos pela retomada às salas de aula, em segurança. No colégio Raul Sans de Matos – Funlec, foram realizadas algumas ações para recepcionar os alunos menores, que chegam com mais entusiasmo na escola, nesse primeiro dia. Além disso, na escola Harmonia, o período de recesso foi de treinamento para os professores.

“A gente sempre faz uma primeira semana com algum tema, para eles virem com alguma roupa diferente, uma cor diferente e é aquela animação. No primeiro dia, o do segundo semestre, o aluno do ensino médio já vem mais com aquela preocupação, porque daqui para frente agora é vestibular, Enem, mas todo mundo animado e a gente fica, também”, disse o diretor do colégio Raul Sans de Matos, Sizenando Rocha.

Dona Eunice Gomes, avó do pequeno Belchior, de 6 anos, disse à reportagem que a escola foi essencial para o desenvolvimento do menino e que ele aguardava ansioso para voltar a sala de aula e rever os colegas. A respeito da segurança, ela afirma que considera o local seguro e admira as medidas tomadas pela instituição.

“Acabou se tornando um pouco complicado para buscá- -lo, mas os pais dele optaram por deixá-lo aqui e estamos nos desdobrando para conseguir, pois confiamos muito na escola, tanto no ensino quanto na segurança”, disse Eunice.

Já Alanis, estudante também do primeiro ano do ensino fundamental, também estava contado os dias para voltar a estudar, a mãe, Keli Barbosa, destacou que um dos pontos principais para ela tem sido a segurança que a escola transmite. “Eu fico bem tranquila, ela já está acostumada com a escola e nunca tivemos motivos para ter algum tipo de desconfiança”, disse.

O diretor comenta ainda sobre os projetos futuros da escola, como os eventos de Dia dos Pais e a tradicional Feira de Ciências, muito comum em escolas da rede privada. Outra coisa são as medidas internas da escola. “Nós sempre reforçamos as medidas de biossegurança, de limpeza, o professor verifica se tem aluno gripado, tossindo, fazemos isso todos os anos e como é retorno de aula, damos aquela reforçada. Não esquecendo, também, dos problemas que tivemos no primeiro semestre, que foram os relacionados à segurança. Houve todo um trabalho feito com a portaria, com os profissionais que são da área interna”, afirmou o diretor.

Preparação

Já na escola Harmonia, o momento foi marcado pela tranquilidade. O período de recesso para os professores serviu para o descanso e a capacitação para uma retomada segura.

“Nosso volta às aulas, para o segundo semestre, foi nesta segunda (24). De um modo geral, mantivemos o mesmo esquema de segurança adotado no primeiro semestre. Nossa equipe interna, composta por professores, coordenadoras pedagógicas, orientadoras educacionais e administrativos, também já passou por treinamento para identificar eventuais comportamentos fora da normalidade”, finalizou Daniel Martins, diretor da escola Harmonia.

Por – Camila Farias

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.