Brasil fará o 13º confronto no centenário Wembley

Seleção leva vantagem nos confrontos contra os ingleses; jogo acontece hoje

A Seleção Brasileira leva vantagem nos confrontos com os ingleses. O Brasil fará neste sábado (23) a 27ª partida contra os donos do icônico estádio. A partir das 16h (horário de Brasília), as duas seleções vão se enfrentar com transmissão nas várias plataformas do Grupo Globo.

Na série de confrontos, a Amarelinha venceu 11 duelos e empatou outras 11. Já os ingleses venceram quatro partidas. A última vitória em Copa do Mundo foi no Mundial de 2002, quando o Brasil foi pentacampeão na Ásia. Na ocasião, a Seleção venceu por 2 a 1, e se classificou para as semifinais. Os gols da vitória foram de Rivaldo e Ronaldinho.

Antes, as duas seleções se enfrentaram nas Copas de 1970, 1962 e 1958. O Brasil conquistou o título nas quatro ocasiões. Ganhou por 1 a 0, no México-70, e por 3 a 1, no Chile-62. No Mundial da Suécia em 58, as duas seleções empataram por 0 a 0.

A Amarelinha vai tentar a sua terceira vitória neste sábado em Wembley. O confronto contra os ingleses diante do Wembley lotado será o de número 12 entre as duas seleções no histórico estádio, que completou cem anos em 2023.

A primeira partida entre as duas equipes nacionais em Wembley aconteceu no dia 9 de maio de 1956. Na ocasião, o Brasil perdeu por 4 a 2. Os gols brasileiros foram marcados por Paulinho e Didi.

DUAS VITÓRIAS EM WEMBLEY

A primeira vitória brasileira no estádio só ocorreu em 1981. O time de Telê Santana venceu por 1 a 0. Zico balançou a rede para a Seleção.

Em 1995, a Seleção conseguiu outra vitória marcante. Com gols de Ronaldo, Juninho Paulista e Edmundo, a Amarelinha venceu por 3 a 1 e conquistou a Copa Umbro.

Os últimos dois confrontos entre as duas seleções terminaram empatados. Em 2013, no Maracanã, o jogo terminou 2 a 2. Em 2017, as duas equipes empataram em 0 a 0.

Com informnaçlões da CBF( Confederação Brasileira de Futebol)

Leia Mais