Em Dourados, vacinação contra dengue e gripe acontece em posto e shopping neste sábado

Os douradenses poderão se vacinar contra a dengue e gripe em dois locais da cidade neste fim de semana. Neste sábado (23), serão aplicadas vacinas no posto do Shopping Avenida Center Sala de Vacinação do PAM.

No Shopping Avenida Center o atendimento acontece entre 10h às 22h. Na Sala de Vacinação do PAM começa às 8h e segue até às 18h. No domingo, o PAM atende entre 8h e 13h, enquanto no Shopping começa às 14h e termina às 20h.

Na Sala de Vacinação do PAM, a vacina contra a dengue é para pessoas entre 4 e 59 anos, enquanto no Shopping para o público entre 18 e 59 anos. Já a vacina contra gripe, nos dois pontos, é para o público prioritário.

