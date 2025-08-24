Maquinário agrícola furtado é encontrado com adolescente em Coronel Sapucaia

Furto ocorreu na cidade de Caarapó

Na última sexta-feira (22), um maquinário agrícola foi apreendido pela polícia na zona rural de Coronel Sapucaia.

O furto ocorreu em janeiro de 2024, na de Caarapó. No momento da apreensão, o maquinário era operado por um adolescente de 17 anos, que foi ouvido formalmente e, após os procedimentos legais, entregue ao responsável.

A operação foi realizada pela Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira (DEFRON), em ação conjunta com o Departamento de Operações de Fronteira (DOF) da Polícia Militar.

O equipamento foi apreendido e encaminhado na sede do DOF, em Dourados. O furto continua sendo investigado para identificar os responsáveis pelo crime.

