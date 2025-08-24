Frente fria muda o tempo no MS: domingo terá variação de temperaturas entre 8ºC e 34ºC

Enquanto Três Lagoas enfrenta calor intenso, cidades como Ponta Porã e Douradina terão frio, chuva isolada e ventos moderados



O domingo (24) será marcado por contrastes no clima em Mato Grosso do Sul. A presença de uma frente fria muda o cenário em diversas regiões, trazendo frio, chuva e vento em parte do Estado, enquanto outras cidades ainda enfrentam calor típico do inverno seco, de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Metereologia).

Em Campo Grande, a previsão é de tempo fechado durante todo o dia, com muitas nuvens e temperatura variando de 21°C a 23°C. A umidade do ar ficará entre 40% e 90%, e o vento sopra de sul a sudoeste, em intensidade fraca pela manhã e noite, mas um pouco mais forte durante a tarde.

Na fronteira com o Paraguai, Ponta Porã deve ter o domingo mais frio, com mínima de apenas 8°C e máxima de 18°C. O tempo será de muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada ao longo do dia. O vento sopra moderado, sempre de direção sul, reforçando a sensação de frio.

No extremo leste, Três Lagoas terá cenário oposto. O calor predomina, com mínima de 18°C e máxima de 34°C. O dia começa ensolarado, com poucas nuvens e vento fraco, mas a noite será de aumento da nebulosidade e rajadas moderadas. A umidade relativa do ar deve cair a 30% no período da tarde.

Já em Douradina, o domingo será chuvoso e frio. A mínima prevista é de 13°C e a máxima de 21°C. As pancadas de chuva isoladas podem ocorrer principalmente pela manhã e à tarde. O vento, vindo do sul, sopra com força moderada durante todo o dia.

No Pantanal, Corumbá terá mínima de 10°C e máxima de 26°C, com muitas nuvens desde cedo. Há chance de chuva isolada à tarde e à noite, acompanhada de ventos moderados do quadrante sul. A umidade varia entre 40% e 80%.

Com essas condições, o domingo promete exigir atenção dos sul-mato-grossenses. Quem está em cidades do sul e oeste do Estado deve se preparar para frio e instabilidade, enquanto a região leste encara calor intenso e ar seco.

