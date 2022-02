Mais de 3 mil litros de agrotóxico ilegal são apreendidos em MS

Agentes do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam três contêineres contendo cerca de 3 mil litros de herbicida, além de oito tambores com mais 400 litros cada. O produto, de origem estrangeira, tem uso proibido no Brasil.

A ocorrência aconteceu na última sexta-feira (25), entretanto os fatos só foram divulgados ao público no dia de ontem (26), que se deu em trecho da rodovia MS-164, área rural do município de Ponta Porã, cidade distante 313 quilômetros da Capital. Devido ao bloqueio policial instalado no local justamente para fiscalização é que foi possível a apreensão da carga ilegal.

Em depoimento à Polícia Militar, o condutor do caminhão Mercedes-Benz 710, de cor branca, informou que fazia o transporte de Ponta Porã, onde pegou os produtos, até Campo Grande. Preso em flagrante, o homem permanece à disposição do Judiciário.

O DOF orienta que possui um canal direto com o cidadão para denúncias anônimas: bastas ligar ao telefone 0800 647-6300. O serviço funciona 24 horas por dia, sete dias por semana.