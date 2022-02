Receita aumenta nível de segurança para acesso no portal e-CAC

Desde a última sexta-feira (25), o acesso ao e-CAC (Centro Virtual de Atendimento da Receita Federal ) teve o nível de segurança aumentado. Quem usa o login único do Portal Gov.br só poderá acessar o sistema com contas nível prata ou ouro, que têm mais recursos de proteção.

Em nota, a Receita Federal explicou que a mudança faz parte de um processo de melhoria no acesso aos serviços digitais do órgão. Segundo o Fisco, o aumento na segurança permitirá que serviços do e-CAC atualmente acessíveis apenas com certificado digital (tipo de assinatura eletrônica vendida a pessoas físicas e empresas) possam ser fornecidos a mais usuários.

Além da conta gov.br, pessoas físicas que declaram Imposto de Renda e empresas optantes pelo Simples Nacional podem entrar no e-CAC usando o código de acesso, espécie de chave eletrônica renovável a cada dois anos. As demais empresas podem acessar o e-CAC por meio do certificado digital, caso não queiram usar o login gov.br.

(Fonte: Agência Brasil)