Mais de 200 pessoas foram autuadas por participação nos bloqueios de rodovias

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) divulgou na tarde desta terça-feira (08), o balanço da Operação Manifestação 2022. Foram realizadas 281 autuações de trânsito em rodovias federais do Estado, durante as manifestações antidemocráticas, que tiveram inicio no domingo (30), após o resultado do segundo turno das eleições presidenciais.

De acordo com a polícia, essas autuações foram relacionadas ao uso deliberado de veículos para interromper a via, estacionar no acostamento e em canteiros centrais.

Ainda foram aplicadas um total de 2.896 autuações durante os nove dias de manifestações, relacionadas direta ou indiretamente à fiscalização das manifestações, como uso irregular de buzinas e falta do uso de cinto de segurança por condutores ou passageiros.

Também foi divulgado no balanço parcial, que 20 pessoas foram identificadas como possíveis lideranças de movimentos e 100 veículos foram autuados como prováveis participantes das manifestações.

O Código Brasileiro de Trânsito Brasileiro prevê, no artigo 253, penalidade gravíssima para quem bloquear a via com veículo. O condutor ainda poderá ter a suspensão do direito de dirigir por doze meses e o veículo apreendido.

Leia mais:

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.