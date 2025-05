Mãe é presa por ajudar o filho a violentar idosa em Ivinhema

Nessa quarta-feira (14), uma mulher de 48 anos foi presa preventivamente após ser apontada como cúmplice no estupro de uma idosa de 61 anos, cometido por seu próprio filho, de 21 anos. O crime ocorreu em outubro de 2024, em Ivinhema, cidade a cerca de 290 quilômetros de Campo Grande. A prisão da mulher foi realizada apenas esta semana, enquanto o autor foi preso em flagrante no dia do crime.

Segundo informações da investigação, a idosa foi violentada dentro de sua própria casa. A mãe do agressor teria participado ativamente do crime ao empurrar a vítima para um dos cômodos da residência e trancá-la com o filho. Durante a agressão, a suspeita permaneceu no local, vigiando para que ninguém interferisse.

Após a confirmação de seu envolvimento, o Ministério Público denunciou a mulher, e a Justiça decretou sua prisão preventiva. Ela foi conduzida à delegacia e permanecerá detida até a audiência de custódia, aguardando ser encaminhada ao presídio.