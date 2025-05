Fluminense vence e lidera, Cruzeiro se despede com vitória e Vitória segue vivo na Sul-Americana

A quarta-feira (14) foi positiva para os clubes brasileiros na Copa Sul-Americana, com vitórias importantes de Fluminense, Cruzeiro e Vitória. Apesar de caminhos distintos na tabela, os três times encerraram suas partidas com o placar a favor — e cada resultado trouxe consequências distintas na disputa por vagas à próxima fase do torneio continental.

No Maracanã, o Fluminense derrotou o Unión Española (CHI) por 2 a 0, assumindo temporariamente a liderança do Grupo F. Os gols foram marcados por Keno, logo aos 2 minutos do segundo tempo, e Samuel Xavier, aos 33. A vitória, além de colocar o time carioca em posição privilegiada, eliminou matematicamente os chilenos da competição.

Apesar do resultado positivo, o primeiro tempo foi de tensão. Com domínio da posse de bola, o Fluminense teve dificuldade para criar chances reais e terminou a etapa inicial sob vaias da torcida. A situação começou a se desenhar a favor dos brasileiros ainda no primeiro tempo, com a expulsão direta de Ignacio Núñez, do Unión, aos 29 minutos.

Durante a partida, o atacante uruguaio Agustín Canobbio sofreu uma lesão no rosto e foi encaminhado ao hospital, sem gravidade. O técnico Renato Gaúcho promoveu mudanças ofensivas no segundo tempo, e o time cresceu em campo. Com quatro minutos de acréscimos, o árbitro encerrou o jogo com a vitória tricolor consolidada.

No Mineirão, o Cruzeiro bateu o Palestino (CHI) por 2 a 1 pela última rodada do Grupo E, mas a vitória teve sabor amargo: a equipe já estava eliminada da competição antes mesmo da bola rolar. O Palestino, por sua vez, também ficou de fora após a derrota.

Os chilenos abriram o placar cedo, aos 7 minutos, com Ariel Martínez, após falha defensiva da Raposa. O Cruzeiro teve maior volume de jogo, mas esbarrou na retranca adversária até o segundo tempo. A virada começou com Yannick Bolasie, que marcou de cabeça aos 23 minutos. Já nos acréscimos, aos 45, Gabriel finalizou de fora da área, e a bola desviou na zaga antes de balançar as redes.

Com o resultado, o Cruzeiro terminou com 4 pontos e escapou da lanterna, deixando o Unión (ARG) na última posição. O grupo teve como líder isolado o Mushuc Runa (EQU), com 13 pontos.

Na capital uruguaia, o Vitória conseguiu um importante triunfo fora de casa ao vencer o Cerro Largo por 1 a 0, em duelo válido pela 4ª rodada do Grupo B. O gol solitário da partida foi marcado por Claudinho, aos 37 minutos do segundo tempo, aproveitando uma falha do goleiro Santilli.

O primeiro tempo foi truncado, com excesso de faltas e poucas chances de gol. Já na segunda etapa, o Vitória cresceu, dominou o jogo e conseguiu o gol da vitória em momento decisivo. O resultado mantém o time baiano na briga pela classificação, mas a missão agora é difícil, pois, o Leão da Barra enfrentará o Universidad de Quito, fora de casa, e precisa ao menos de um empate para manter a vantagem sobre o Defensa y Justicia na luta pelo segundo lugar do grupo.

